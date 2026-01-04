Канада — Чехия: ставки и коэффициенты на полуфинал МЧМ-2026
В ночь с 4 на 5 января в США состоится полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира 2026 года, в котором встретятся национальные команды Канады и Чехии. Стартовое вбрасывание запланировано на 4:30 мск.
U20 ЧМ-2026 . 1/2 финала
05 января 2026, понедельник. 04:30 МСК
Канада U20
Не начался
Чехия U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры считают фаворитами канадцев, поставить на их победу можно с коэффициентом 1.40. Шансы Чехии оценили в 6.10, на ничью в основное время дают котировку 5.50.
Аналитики ждут результативный матч. Поставить на ТБ 5.5 шайбы можно за 1.55, а обратный исход идёт за 2.40.
В четвертьфинале канадцы разгромили сборную Словакии (7:1), а чехи победили команду Швейцарии (6:2). В первом полуфинале сыграют сборные Швеции и Финляндии.
Комментарии
