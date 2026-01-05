«Салават Юлаев» — «Нефтехимик»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Нефтехимик».

Ставка: ТБ 5 за 1.80.

«Салават Юлаев» проводит первый матч после наступления нового года. Для «Нефтехимика» это уже вторая игра: 3 января нижнекамцы сыграли в Сочи, повели 1:0, но позволили хозяевам забросить две шайбы и в итоге проиграли 1:2 в основное время. Уфимцы в последний раз выходили на лёд 30 декабря и тогда дома уступили минскому «Динамо» в овертайме 2:3. При этом вместе с этим поражением «Салават Юлаев» в трёх последних домашних матчах неизменно набирал очки и дважды выигрывал.

В этом сезоне команды уже встречались трижды, и все три матча прошли в Нижнекамске — 25 октября «Салават Юлаев» выиграл 2:1. 7 ноября «Нефтехимик» взял реванш 1:0, а Филипп Долганов оформил 36 сейвов. 23 ноября уфимцы снова были сильнее, победив 3:1. Команды идут недалеко друг от друга в турнирной таблице. «Нефтехимик» занимает пятое место: 42 матча и 43 набранных очка. У «Салавата» 38 очков после 41 игры, и в спину уфимцам уже дышат «Барыс» и «Сибирь» — всего в двух очках позади. Нижнекамцы формально могут чувствовать себя чуть комфортнее, но и у них декабрь получился неровным, так что каждому очку сейчас радуются как воздуху.

Чего я жду от игры? Все три матча в Нижнекамске прошли по низовому сценарию: команды забрасывали мало, игра была вязкой и осторожной. Но это была выездная модель для «Салавата Юлаева» — терпеть и играть по счёту, не раскрываясь лишний раз. Сейчас совсем другие условия: «Уфа-Арена», первый матч года дома и полные трибуны, которые будут гнать хозяев вперёд. В такой атмосфере логично ждать более смелого, атакующего хоккея от «Салавата Юлаева», а «Нефтехимик» по стилю вряд ли станет отсиживаться в глухой обороне. На этой разнице и хочу сыграть: очные встречи в Нижнекамске были низовыми, но в Уфе есть все шансы увидеть более открытый хоккей и обмен голами», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».