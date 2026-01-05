Эксперты назвали шансы Даниила Медведева выиграть первый матч сезона

На этой неделе стартовал теннисный сезон-2026. Один из первых турниров года — соревнования в Брисбене, где под первым номером посеян россиянин Даниил Медведев.

Сегодня Медведев сыграет свой первый матч в году. Его соперник — Мартин Фучович из Венгрии. Начало матча — не ранее 11:30 мск. Букмекеры считают Даниила явным фаворитом, на его победу можно сделать ставку с коэффициентом 1.21, в то время как шансы венгра оценили в 4.40. Наиболее вероятный исход встречи — победа россиянина в двух сетах, на такой исход предлагают котировку 1.71.

Медведев и Фучович встречались шесть раз, все эти встречи остались за Даниилом.