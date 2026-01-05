Скидки
Эксперты назвали шансы Даниила Медведева выиграть первый матч сезона

Эксперты назвали шансы Даниила Медведева выиграть первый матч сезона
На этой неделе стартовал теннисный сезон-2026. Один из первых турниров года — соревнования в Брисбене, где под первым номером посеян россиянин Даниил Медведев.

Брисбен (м). 1-й круг
05 января 2026, понедельник. 11:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Мартон Фучович
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович

Сегодня Медведев сыграет свой первый матч в году. Его соперник — Мартин Фучович из Венгрии. Начало матча — не ранее 11:30 мск. Букмекеры считают Даниила явным фаворитом, на его победу можно сделать ставку с коэффициентом 1.21, в то время как шансы венгра оценили в 4.40. Наиболее вероятный исход встречи — победа россиянина в двух сетах, на такой исход предлагают котировку 1.71.

Медведев и Фучович встречались шесть раз, все эти встречи остались за Даниилом.

