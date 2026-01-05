«Галатасарай» — «Трабзонспор»: ставки и коэффициенты на матч Суперкубка Турции

5 января в матче полуфинала Суперкубка Турции встретятся «Галатасарай» и «Трабзонспор». Игра пройдёт на стадионе «Калйон» в Газиантепе. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. Сделать ставку на победу «Галатасарая» предлагается с коэффициентом 1.67, что равно приблизительно 58% вероятности. Победа «Трабзонспора» оценивается коэффициентом 4.90 (20%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.20 (22%).

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.74. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75.

Имя фаворита в первом полуфинале очевидно. «Галатасарай» — национальный гегемон, становившийся чемпионом Турции в трёх предыдущих сезонах. Теперь снова возглавляет турнирную таблицу, хотя уже не так уверенно, что прежде. На второй строчке располагается, естественно, «Фенербахче», а «Трабзонспор» как раз замыкает тройку.

В нынешнем сезоне соперники пересекались. В Стамбуле обошлись не только без победителя, но и без голов. Хотя удаление, как водится, было. На 90-й минуте вышедший на замену Беньямин Бушуари оставил «Трабзонспор» вдесятером, но партнёры выстояли. У хозяев было преимущество, и они создали больше, однако забить не смогли.