Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Галатасарай» — «Трабзонспор»: ставки и коэффициенты на матч Суперкубка Турции

«Галатасарай» — «Трабзонспор»: ставки и коэффициенты на матч Суперкубка Турции
Комментарии

5 января в матче полуфинала Суперкубка Турции встретятся «Галатасарай» и «Трабзонспор». Игра пройдёт на стадионе «Калйон» в Газиантепе. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Суперкубок Турции . 1/2 финала
05 января 2026, понедельник. 20:30 МСК
Галатасарай
Стамбул
Не начался
Трабзонспор
Трабзон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. Сделать ставку на победу «Галатасарая» предлагается с коэффициентом 1.67, что равно приблизительно 58% вероятности. Победа «Трабзонспора» оценивается коэффициентом 4.90 (20%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.20 (22%).

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.74. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75.

Имя фаворита в первом полуфинале очевидно. «Галатасарай» — национальный гегемон, становившийся чемпионом Турции в трёх предыдущих сезонах. Теперь снова возглавляет турнирную таблицу, хотя уже не так уверенно, что прежде. На второй строчке располагается, естественно, «Фенербахче», а «Трабзонспор» как раз замыкает тройку.

В нынешнем сезоне соперники пересекались. В Стамбуле обошлись не только без победителя, но и без голов. Хотя удаление, как водится, было. На 90-й минуте вышедший на замену Беньямин Бушуари оставил «Трабзонспор» вдесятером, но партнёры выстояли. У хозяев было преимущество, и они создали больше, однако забить не смогли.

Материалы по теме
«Галатасарай» — «Трабзонспор». Икарди и Гюндоган оставят Текке без трофея
«Галатасарай» — «Трабзонспор». Икарди и Гюндоган оставят Текке без трофея
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android