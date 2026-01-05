«Сочи» — «Динамо» М: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ 5 января

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Сочи» — «Динамо» М.

Ставка: победа «Динамо» за 1.64.

«Сочи» сохраняет призрачные шансы на попадание в плей-офф и на стыке годов выступил удачно. В последнем матче прошлого года команда Дмитрия Михайлова устроила праздник во встрече с СКА (8:4), а в первом матче нынешнего обыграла «Нефтехимик» (2:1) благодаря голам Мэтью Эллиса и Павла Дедунова. Главным героем последней встречи стал вратарь Павел Хомченко, который отразил 38 из 39 бросков по своим воротам.

Московское «Динамо» в этом году ещё не играло, но прошлый закончило не слишком удачно, уступив минскому «Динамо» и ЦСКА. Проблем в команде хватает, а смена тренера оказала кратковременный эффект — при Вячеславе Козлове сейчас команда выглядит даже хуже, чем при Алексее Кудашове. Зачах и признанный лидер бело-голубых Максим Комтуа, который может сменить клуб уже в ближайшее время. Канадцем интересуются в Казани и Ярославле.

Удивительно, но сочинцы выиграли три последних матча у московского «Динамо» — правда, все они проходили в столице. А вот на своём льду «Сочи» не выигрывает у москвичей аж с 2017 года. Не думаю, что серия прервётся в предстоящей встрече — при нынешних ресурсах аутсайдерам с юга сложно противостоять фаворитам», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».