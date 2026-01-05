Скидки
«Шанхайские Драконы» — «Лада»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

«Шанхайские Драконы» — «Лада»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Санкт-Петербурге
Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Шанхайские Драконы» — «Лада».

Ставка: тотал «Лады» больше 2.5 за 2.12.

05 января 2026, понедельник. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Не начался
Лада
Тольятти
«Казалось бы, на первый взгляд это матч выглядит неприметно для нейтрального зрителя, однако, как и в любой игре регулярного чемпионата, здесь есть место интриге и непредсказуемости. Оба коллектива сейчас не в лучшей форме: «Шанхай» проиграл 8 матчей из последних 10, но обе победы были одержаны именно в стенах домашней арены. У соперника всё ещё хуже: «Лада» проиграла девять раз в последних 10 матчах, более того, тольяттинцы выиграли только единожды за 11 встреч. И выиграли они в матче именно с «Шанхаем» и сделали это на выезде.

Как будто «Лада» после добавления в свой тренерский штаб перспективного специалиста Алексея Емелина может пересобраться в новом году. После перерыва на праздники и те, и другие уступили по разу, кто-то из них 5 января запишет на свой счёт первые два очка в 2026 году. Вряд ли кто-то из этих команд сможет побороться за попадание в восьмёрку плей-офф, но сражаться до последнего точно будут все.

В этом сезоне в противостояниях «Шанхая» и «Лады» неизменно побеждают гости, причём забрасывают также бесперебойно по четыре шайбы за встречу. Вполне допускаю, что тенденция продолжится и в этом матче. Победителя будет сложно предсказать, но «Шанхай» стабильно много пропускает, а «Лада» может этим воспользоваться», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

