Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Эксперты назвали фаворита матча за третье место на хоккейном МЧМ-2026

Эксперты назвали фаворита матча за третье место на хоккейном МЧМ-2026
Комментарии

В ночь с 5 на 6 января по московскому времени в США пройдут решающие матчи МЧМ-2026. В матче за бронзовые медали встретятся сборные Канады и Финляндии. Стартовое вбрасывание запланировано на 0:30 мск.

U20 ЧМ-2026 . За 3-е место
06 января 2026, вторник. 00:30 МСК
Канада U20
Не начался
Финляндия U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры считают фаворитами канадцев, поставить на их победу можно с коэффициентом 1.60. Шансы Финляндии оценили в 4.50, на ничью в основное время дают котировку 5.00.

На то, что бронзовые медали завоюет сборная Канады, можно сделать ставку с котировкой 1.35. Вероятность итоговой победы команды Суоми оценили в 3.20.

Аналитики ждут результативный матч. Поставить на ТБ 5.5 шайбы можно за 1.52, а обратный исход идёт за 2.45.

Во вчерашних полуфиналах сборная Канады уступила Чехии (4:6), а Финляндия проиграла Швеции в серии буллитов (3:4 Б).

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android