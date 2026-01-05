Эксперты назвали фаворита матча за третье место на хоккейном МЧМ-2026
В ночь с 5 на 6 января по московскому времени в США пройдут решающие матчи МЧМ-2026. В матче за бронзовые медали встретятся сборные Канады и Финляндии. Стартовое вбрасывание запланировано на 0:30 мск.
U20 ЧМ-2026 . За 3-е место
06 января 2026, вторник. 00:30 МСК
Канада U20
Не начался
Финляндия U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры считают фаворитами канадцев, поставить на их победу можно с коэффициентом 1.60. Шансы Финляндии оценили в 4.50, на ничью в основное время дают котировку 5.00.
На то, что бронзовые медали завоюет сборная Канады, можно сделать ставку с котировкой 1.35. Вероятность итоговой победы команды Суоми оценили в 3.20.
Аналитики ждут результативный матч. Поставить на ТБ 5.5 шайбы можно за 1.52, а обратный исход идёт за 2.45.
Во вчерашних полуфиналах сборная Канады уступила Чехии (4:6), а Финляндия проиграла Швеции в серии буллитов (3:4 Б).
