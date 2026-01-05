Эксперты оценили шансы Швеции и Чехии в финальном матче МЧМ-2026

В ночь с 5 на 6 января по московскому времени в США пройдут решающие игры МЧМ-2026. В одной их них встретятся сборные Швеции и Чехии. Стартовое вбрасывание запланировано на 4:30 мск.

Букмекеры считают фаворитами шведов, поставить на их победу можно с коэффициентом 2.20. Шансы Чехии оценили в 2.70, на ничью в основное время дают котировку 4.40.

На то, что золотые медали выиграет сборная Швеции, можно сделать ставку с котировкой 1.75. Вероятность итоговой победы чехов оценили в 2.10.

Аналитики ждут результативный матч. Поставить на ТБ 5.5 шайбы можно за 1.58, а обратный исход идёт за 2.30.

Во вчерашних полуфиналах Швеция в серии буллитов переиграла Финляндию (4:3 Б), а Чехия выбила из борьбы сборную Канады (6:4).