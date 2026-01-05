Эксперты оценили шансы Швеции и Чехии в финальном матче МЧМ-2026
Поделиться
В ночь с 5 на 6 января по московскому времени в США пройдут решающие игры МЧМ-2026. В одной их них встретятся сборные Швеции и Чехии. Стартовое вбрасывание запланировано на 4:30 мск.
U20 ЧМ-2026 . Финал
06 января 2026, вторник. 04:30 МСК
Швеция U20
Не начался
Чехия U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры считают фаворитами шведов, поставить на их победу можно с коэффициентом 2.20. Шансы Чехии оценили в 2.70, на ничью в основное время дают котировку 4.40.
На то, что золотые медали выиграет сборная Швеции, можно сделать ставку с котировкой 1.75. Вероятность итоговой победы чехов оценили в 2.10.
Аналитики ждут результативный матч. Поставить на ТБ 5.5 шайбы можно за 1.58, а обратный исход идёт за 2.30.
Во вчерашних полуфиналах Швеция в серии буллитов переиграла Финляндию (4:3 Б), а Чехия выбила из борьбы сборную Канады (6:4).
Комментарии
- 5 января 2026
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 4 января 2026
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 3 января 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 2 января 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00