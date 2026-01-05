«Сочи» — «Динамо» Москва: ставки и коэффициенты на матч КХЛ 5 января

5 января в Сочи местный одноимённый клуб примет «Динамо» из Москвы на «Ледовой арене». Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Динамо» в основное время предлагается с коэффициентом 1.72, в то время как победа «Сочи» оценивается в 4.20. Ничья и овертайм идут за 4.40.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.90, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.96. Гол на первой минуте идёт за 10.5.

Хозяева тихо-мирно докатывают нынешний сезон. Отставание от зоны плей-офф приближается к двум десяткам очков, при этом ЦСКА, СКА и «Спартак», наоборот, планируют добавлять. О подопечных Дмитрия Михайлова подобного сказать нельзя. Стараются, временами дают бой даже фаворитам, однако победы случаются редко.

«Динамо» решилось на увольнение Алексея Кудашова и утвердило Вячеслава Козлова постоянным главным тренером после семи побед подряд. Команда отметила назначение поражением от «Барыса» со счётом 2:4 (ладно, бывает) и победой над ЦСКА по буллитам при отсутствии голов в течение 65 минут при антирекорде по броскам.

А вот 1:7 от минского «Динамо» объяснить невозможно. Всякое случается, но не до такой же степени. Разумеется, сутки спустя москвичи всухую обыграли «Локомотив» в Ярославле (2:0). Как видно, команду бросает из стороны в сторону. Хочется даже употребить слово «колбасит». Говорить о какой-то стабильности сложно, хотя уровень исполнителей внушает.