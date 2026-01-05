Скидки
Букмекеры обрушили коэффициент на увольнение Рубена Аморима из «МЮ»

Комментарии

«Манчестер Юнайтед» снова лихорадит. В последних пяти матчах АПЛ у команды всего одна победа, а вчера «МЮ» не смог переиграть «Лидс» (1:1). После матча главный тренер команды Рубен Аморим намекнул на разногласия с руководством.

«Я пришёл сюда, чтобы быть менеджером «Манчестер Юнайтед», а не тренером. Это ясно», — заявил португалец на пресс-конференции.

Букмекеры отреагировали на это обрушением котировок на то, что именно Аморим станет следующим тренером клуба АПЛ, которого отправят в отставку. Сделать ставку на такое развитие событий сейчас можно за 1.45. Хотя всего месяц назад вероятность увольнения португальца оценивали коэффициентом 20.00.

Комментарии
