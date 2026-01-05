Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Вест Хэм» — «Ноттингем»: ставки и коэффициенты на матч АПЛ 6 января

«Вест Хэм» — «Ноттингем»: ставки и коэффициенты на матч АПЛ 6 января
Комментарии

6 января в матче 21-го тура чемпионата Англии встретятся «Вест Хэм» и «Ноттингем Форест». Игра пройдёт на стадионе «Лондон» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
06 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Не начался
Ноттингем Форест
Ноттингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры не видят фаворита. Сделать ставку на победу «Вест Хэма» предлагается с коэффициентом 2.77, что равно приблизительно 35% вероятности. Победа «Ноттингема» оценивается коэффициентом 2.82 (34%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.40 (31%).

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.02.

«Вест Хэм» стремительно несётся в Чемпионшип. «Вулверхэмптон», похоже, смирился со своей судьбой и не подаёт признаков жизни, а «Бёрнли» просто выглядит совсем слабо, хотя в зимнее трансферное окно постарается перебрать состав. Среди всех остальных «Вест Хэм» определённо худший. Отставание от спасительной 17-й строчки постепенно увеличивается.

«Лесники» ужасно начинали, а в ноябре приободрились и кое-как отползли от зоны вылета. Как раз таки исправно побеждали прямых конкурентов, а разок даже разгромили «Ливерпуль».

Материалы по теме
«Вест Хэм» — «Ноттингем». Кастинг для Чемпионшипа
«Вест Хэм» — «Ноттингем». Кастинг для Чемпионшипа
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android