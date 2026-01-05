«Вест Хэм» — «Ноттингем»: ставки и коэффициенты на матч АПЛ 6 января

6 января в матче 21-го тура чемпионата Англии встретятся «Вест Хэм» и «Ноттингем Форест». Игра пройдёт на стадионе «Лондон» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры не видят фаворита. Сделать ставку на победу «Вест Хэма» предлагается с коэффициентом 2.77, что равно приблизительно 35% вероятности. Победа «Ноттингема» оценивается коэффициентом 2.82 (34%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.40 (31%).

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.02.

«Вест Хэм» стремительно несётся в Чемпионшип. «Вулверхэмптон», похоже, смирился со своей судьбой и не подаёт признаков жизни, а «Бёрнли» просто выглядит совсем слабо, хотя в зимнее трансферное окно постарается перебрать состав. Среди всех остальных «Вест Хэм» определённо худший. Отставание от спасительной 17-й строчки постепенно увеличивается.

«Лесники» ужасно начинали, а в ноябре приободрились и кое-как отползли от зоны вылета. Как раз таки исправно побеждали прямых конкурентов, а разок даже разгромили «Ливерпуль».