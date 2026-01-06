«Сибирь» — «Адмирал»: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» – «Адмирал».

Ставка: победа «Сибири» и ТБ 5.5 за 3.50.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 января 2026, вторник. 13:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

«В первом после новогодних праздников матчей «Адмирал» сыграл плохо, но победил. «Сибирь», наоборот, выглядела хорошо, но проиграла. Вот только соперником приморской команды был такой же тонущий в подвале Восточной конференции клуб, причём в Хабаровске главные звёзды выглядят так, словно им ничего уже в этом сезоне не надо. А новосибирцы уступили «Авангарду», у которого уровень мастерства такой, что даже в неудачно идущем матче есть кому затащить в атаке, сделать результат без лишних нервов.

Так что поводов для оптимизма больше именно у хозяев. Победив, «Сибирь» де-факто отцепит одного из соперников по борьбе за выход в плей-офф. У команды Люзенкова это чуть ли не главный матч января. Нет сомнений, что из шанса облегчить себе жизнь сибиряки выжмут максимум. Ставим на них с тоталом больше пяти шайб, ведь вратари сейчас слабоваты у обоих соперников», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».