«Сибирь» — «Адмирал»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ в Новосибирске

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» – «Адмирал».

Ставка: победа «Сибири» в матче за 1.70.

«Сибирь» и «Адмирал» продолжают 2026 год важным очным матчем в Новосибирске. Гости приезжают после победы в дальневосточном дерби, хозяева — после неприятного домашнего поражения в сибирском дерби и хотят как можно быстрее вернуть уверенность.

В начале года «Сибирь» получила довольно жёсткий удар: дома поражение от «Авангарда» 2:5, причём без особых шансов по игре. Из позитива — разве что личный отрезок Антона Косолапова, который набрал 1+1 и был одним из немногих, кто цеплялся за атакующие моменты. При этом контекст у новосибирцев шире, чем просто одно поражение. Команда всё ещё находится внизу таблицы и играет под постоянным давлением, очки нужны здесь и сейчас, особенно дома.

«Адмирал» входит в матч на хорошем эмоциональном фоне. Во второй половине дальневосточного дерби с «Амуром» команда вырвала победу 3:2, реализовав большинство в самом конце третьего периода. Классический сценарий: нервная игра, борьба за каждый сантиметр льда, всё решает один момент в спецбригадах. И ещё один важный момент — на игру с «Сибирью» команду выведет новый главный тренер Олег Браташ. Сможет ли команда победить в первой игре тренера?

Жду от «Сибири» максимально злой и собранной игры дома. После 2:5 от «Авангарда» и недавнего поражения от «Адмирала» на этом же льду команда просто не имеет права проводить ещё один блёклый матч: нужно аккуратнее играть в своей зоне, помочь вратарю, не проваливаться на сменах и реализовывать те моменты, которые удаётся создавать.

«Адмирал» по привычке будет вязать игру, стараться не раскрываться и ловить «Сибирь» на ошибках, но на длинной дистанции всех 60 минут у хозяев, на мой взгляд, больше аргументов: домашний лёд, свежая злость за прошлые осечки и понимание, что турнирное положение уже не позволяет разбрасываться такими матчами. В такой конфигурации верю, что «Сибирь» дожмёт соперника и возьмёт своё», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».