«Трактор» — «Автомобилист»: ставка Бориса Миронова на игру КХЛ

«Трактор» — «Автомобилист»: ставка Бориса Миронова на игру КХЛ
Комментарии

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Автомобилист».

Ставка: победа «Трактора» за 2.40.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2026, вторник. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Трактор» уже проиграл «Автомобилисту» три из четырёх матчей в текущей регулярке. «Трактор» может не попасть в плей-офф, тогда как «Автомобилист» практически гарантировал себе место в четвёрке Востока. Парадокс, но при всём при этом фавориты именно хозяева.

В воскресенье Корешков показал, на что он будет опираться в предстоящие недели. У челябинцев сильное большинство и сильная игровая модель, которая заставляет ошибаться даже лучших вратарей лиги. Бригаду голкиперов из Екатеринбурга при всём уважении не назвать феерической, так что зрители точно увидят больше пяти заброшенных шайб. Хозяева наконец-то начали забивать, а «Автомобилист», наоборот, вышел с новогодних праздников не в лучшем состоянии. В Казани было видно, что на одинаково высоком уровне команда весь матч провести не может. Со сверхмотивированным «Трактором» это подведёт команду Заварухина. Берём победу челябинцев с разницей в два—три гола», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».

