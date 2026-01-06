«Трактор» — «Автомобилист»: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ в Челябинске

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» – «Автомобилист».

Ставка: победа «Автомобилиста» за 2.60.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 января 2026, вторник. 14:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Уже аж в пятый раз эти две команды сыграют между собой. «Трактор» добротно начал календарный год, переиграв в домашнем матче минское «Динамо». Челябинцы показали всем, что их ещё рано списывать со счетов, ведь в самый ответственный момент коллектив Евгения Корешкова смог вытащить из себя все силы ради победы и забросить под конец третьего периода важнейшую шайбу, которая принесла итоговую победу черно-белым. «Автомобилист» стартовал в 2026 году гораздо хуже, будто праздники не смогли пройти незамеченными — Екатеринбург уступил в Казани разгромно и по-настоящему без шансов — 0:5. Теперь команде Заварухина нужно хотя бы забросить раз да и набрать очки бы не помешало.

В противостояниях «Трактора» и «Автомобилиста» всё не так предсказуемо, как в играх «Локомотива» и ЦСКА, но явный перевес у одной из команд в условной серии имеется. «Автомобилист» выиграл трижды в четырёх матчах, причём на данный момент все три победы идут друг за другом. Возможно, команда Заварухина с собой всегда носит необходимые ключи, чтобы одолеть «Трактор».

Предполагаю, что так будет и 6 января. Екатеринбургский клуб настроен исправиться после досадного поражения в Казани, а челябинская команда победила тяжело и заслуженно минское «Динамо», но это вполне может быть и одиночный выстрел», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».