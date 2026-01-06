«Металлург» — «Локомотив»: прогноз Дарьи Мироновой на игру КХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Локомотив».

Ставка: ТМ 6 за 1.50.

«Лидер Востока снова попал во все новостные сводки из-за отказа от Евгения Кузнецова, который за 15 игр в «Металлурге» набрал девять очков. Пока мнения болельщиков разделились, а магнитогорцам нужно удерживать первую позицию в конференции. В гости приехал не менее грозный лидер Запада.

«Локомотив» точечно укрепился на тренерском мостике и ожидает прибытия Майкла Пелино в середине января. Эта информация у меня лично от Пелино, который на данный момент занимается оформлением документов и жаждет приступить к работе с хорошим знакомым Хартли в хорошо знакомом «Локомотиве».

Ярославцы (42 игры и 58 очков) при канадском специалисте перестроили игру, результат не сразу был убедительным, но главный запрос остался прежним — агрессивный форчек. При Хартли каждый игрок обязан отрабатывать и впереди, и сзади. Как итог — 118:88 по голам. Но позиции «Локомотива» не так сильны, как хотелось бы руководству. Команду со всех сторон подпирают соперники и временно могут сместить с первого места. Уйти в уверенный отрыв не удаётся, тем более что у минчан, идущих третьими (40 игр и 57 очков), два матча в запасе. Ярославцы не очень продуктивны во вторых периодах и не забивали в них в шести из семи недавних играх. По-прежнему барахлит большинство.

«Металлург» живёт богато в атаке (161 гол), поэтому задача номер один «Локомотива» — лишить пространства и шайбы. В этой игре придётся много работать клюшками в борьбе. Свободных шайб мы увидим минимальное количество. В новом году «Металлург» уже размялся на «Шанхае» (7:3), но с ярославцами такой беспредел недопустим. В их стиле обыграть ЦСКА 2:1 по буллитам на выезде.

В этом сезоне соперники ещё не мерились силами. Каждый тренер напомнит о важности дисциплины. Хозяева имеют территориальное преимущество, подавить «Металлург» дома крайне сложно, тем более без дополнительной помощи травмированного Егора Сурина. Обеим командам придётся попотеть», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».