«Северсталь» — «Спартак»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ 6 января

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Спартак».

Ставка: победа «Северстали» в матче за 1.74.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 января 2026, вторник. 17:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Ещё один матч большого игрового дня 6 января: «Северсталь» дома принимает «Спартак». В этом сезоне команды уже сыграли дважды, оба раза в Москве — 11 сентября и 14 ноября. И оба раза в основное время с разницей в одну шайбу выигрывали именно череповчане — 2:1 и 4:3. Вообще за 2025 год «Северсталь» и «Спартак» провели друг с другом уже 10 матчей. По победам полный паритет — по пять у каждой команды. Но ценность побед красно-белых выше: именно «Спартак» выбил «Северсталь» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина весной 2025 года.

Сейчас команды находятся на разных полюсах Запада. «Северсталь» на момент написания прогноза идёт второй — 42 матча, 57 очков. «Спартак» с 47 очками после 41 игры занимает восьмую строчку. Отрыв от «Шанхая» — восемь очков, так что позиция в зоне плей-офф выглядит достаточно уверенно, но расслабляться всё равно нельзя, длинная серия неудач быстро вернёт интригу.

По последним матчам у обоих клубов хорошие эмоции. «Спартак» 4 января в Нижнем Новгороде провёл фестивальную игру с «Торпедо» — победа 7:6, пять шайб в большинстве, постоянные догонялки и решающий гол на 58-й минуте. «Северсталь» же дома буднично и уверенно разобралась с «Ладой» (3:1). Оба начали год с побед, впереди — очное противостояние.

Я здесь просто верю в «Северсталь». В этом сезоне череповчане выглядят крепче, стабильнее, играют дома и уже дважды обыгрывали «Спартак» в регулярке. У красно-белых после такого безумия, как 7:6, вполне может наступить небольшой эмоциональный спад — такие матчи редко проходят бесследно», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».