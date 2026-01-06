«Ак Барс» — «Авангард»: ставка Дарьи Мироновой на встречу КХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард».

Ставка: ТМ 6 за 1.55.

Фонбет Чемпионат КХЛ 06 января 2026, вторник. 17:00 МСК Ак Барс Казань Авангард Омск

«Соперники хорошо знают друг друга. Несмотря на то что игра казанцев часто отличается примитивностью, «Ак Барс» — один из лидеров по игре дома. Во времена прайма этих клубов можно было смело выбирать низкий тотал, учитывая строгую игру и нацеленность на оборону. Но когда хоккеисты и тренеры бегают туда-сюда, а клубы подписывают всё, что блестит, ожидать можно всего что угодно. Оба соперника мечтают вытеснить «Металлург» с первого места на Востоке.

«Ак Барс» расцвёл по сравнению с началом сезона, но до комфорта далеко: 128:105 разница по голам, а омичи подпирают с третьего места. Казанцы идут на солидной домашней серии из семи побед. Территориальное преимущество на их стороне. В оппонентах были не самые сильные команды, но «Ак Барс» действительно хорош дома: в 20 играх лишь три неудачи на своей арене. Команда успешна на точке вбрасывания. Проблема — травмы двух ключевых защитников.

«Авангард» неплохо смотрится на выездах, но явно не так мощно, как «Ак Барс» в Казани: семь побед в 10 матчах. К этой встрече омичи подходят с шестью победами в семи матчах. Неожиданный провал произошёл дома — 2:4 против «Барыса». Это, пожалуй, один из негативных факторов команды в этом сезоне. Она может вытащить тогда, когда соперник имеет больше плюсов, или дважды продуть «Барысу». Лидер атаки — Константин Окулов (47 очков).

Коллективы пересекались в сентябре и обменялись гостевыми успехами — «Авангард» выиграл 6:1 в Казани, а «Ак Барс» 2:1 в Омске. Отмечаем, что с тех пор клуб из Татарстана прибавил и выбрался из кризиса.

«Ак Барс» играет дома, подходит к матчу с четырьмя победами и тоталами меньше 6 в четырёх из пяти недавних играх. Омичи также в хорошей форме и имеют в активе шесть побед в семи играх, но три из них за пределами основного времени. Есть исключения, но обычно очные встречи укладываются в шесть голов на двоих. Матч будет сложным», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».