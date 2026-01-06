«Сассуоло» — «Ювентус»: ставки и коэффициенты на матч Серии А

6 января в матче 19-го тура чемпионата Италии встретятся «Сассуоло» и «Ювентус». Игра пройдёт на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ювентуса» предлагается с коэффициентом 2.05, что равно приблизительно 48% вероятности. Победа «Сассуоло» оценивается коэффициентом 4.00 (25%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.50 (27%).

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.92. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20.

За 2,5 месяца у туринцев всего одно поражение в итальянской Серии А. Ругать за него вряд ли возможно. Речь про 1:2 от «Наполи». Уступили действующему чемпиону страны, да ещё и на выезде. Больше того — при доле везения имели основания рассчитывать на большее. В остальном полный порядок. В Лиге чемпионов ситуацию выправили, в Серии А в худшем случае обходятся мирными исходами.

«Сассуоло» после возвращения в элиту чувствует себя замечательно. Никакой борьбы за выживание и близко нет. Одно время вообще располагались рядом с зоной еврокубков, однако отрезок из одной победы за шесть туров сказался. Сползли в середину турнирной таблицы. Хуже прежнего, но всё ещё замечательно. Отрыв от зоны вылета солидный, поводов нервничать нет.