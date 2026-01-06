Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Эксперты назвали шансы «Спартака» выиграть трофей до конца сезона с новым тренером

Эксперты назвали шансы «Спартака» выиграть трофей до конца сезона с новым тренером
Комментарии

Московский «Спартак» назначил нового главного тренера. Им стал испанец Хуан Карлос Карседо, ранее возглавлявший кипрский «Пафос». Ранее он уже работал в стане красно-белых, помогая Унаи Эмери.

Букмекеры оценили шансы испанца выиграть трофей со «Спартаком» в первом же сезоне. Поставить на чемпионство москвичей в РПЛ можно с коэффициентом 50.00, сейчас красно-белые отстают от лидера на 11 очков.

А вот в Кубке России шансы заметно выше. Сделать ставку на то, что «Спартак» станет его обладателем, можно с коэффициентом 4.00. В полуфинале Пути РПЛ красно-белым весной предстоят матчи с московским «Динамо».

Материалы по теме
Серия А: «Рома» и «Ювентус» не теряют надежд на чемпионскую гонку
Серия А: «Рома» и «Ювентус» не теряют надежд на чемпионскую гонку
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android