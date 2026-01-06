Эксперты назвали шансы «Спартака» выиграть трофей до конца сезона с новым тренером

Московский «Спартак» назначил нового главного тренера. Им стал испанец Хуан Карлос Карседо, ранее возглавлявший кипрский «Пафос». Ранее он уже работал в стане красно-белых, помогая Унаи Эмери.

Букмекеры оценили шансы испанца выиграть трофей со «Спартаком» в первом же сезоне. Поставить на чемпионство москвичей в РПЛ можно с коэффициентом 50.00, сейчас красно-белые отстают от лидера на 11 очков.

А вот в Кубке России шансы заметно выше. Сделать ставку на то, что «Спартак» станет его обладателем, можно с коэффициентом 4.00. В полуфинале Пути РПЛ красно-белым весной предстоят матчи с московским «Динамо».