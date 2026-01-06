В Беларуси увеличили налог на выигрыши
С 1 января в Беларуси выросла на 1% — с 4% до 5% — ставка налога на доходы физических лиц в виде выигрышей, выплачиваемых белорусскими организаторами азартных игр, сообщило на своём сайте Министерство по налогам и сборам.
Как и прежде, налог удерживается не самим игроком, а организатором азартных игр. Операторы обязаны рассчитать и удержать налог при выплате выигрыша и перечислить его в бюджет. Игрок получает средства уже за вычетом налога и не обязан дополнительно подавать налоговую декларацию.
Ставка 4% действовала на территории страны с 2018 года и применялась ко всем видам игорной деятельности.
