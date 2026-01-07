«Барселона» — «Атлетик»: прогноз Константина Генича на матч Суперкубка Испании

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Барселона» — «Атлетик».

Ставка: обе забьют за 1.65.

«Совсем недавно команды играли в чемпионате. Это был первый матч на «Камп Ноу» после реконструкции, где «Барселона» выиграла 4:0. Но надо признать, что тогда «Атлетик» был на старте своего спада. Сейчас потихоньку возвращаются травмированные лидеры команды, так что это будет совсем другой матч. Я очень сомневаюсь, что «Барселона» легко вскроет басков.

Да, «Барселона» начала гол с победы в дерби над «Эспаньолом», но если бы не Жоан Гарсия, то я не знаю, сколько бы «Барселона» пропустила. По-хорошему, она не должна была этот матч выигрывать, но в итоге дожала в концовке и выиграла 2:0. По игре «Барселона» оставила массу вопросов.

Полагаю, что «Атлетик» забьёт «Барселоне», так как дыр в её обороне предостаточно. Не знаю, кто пройдёт дальше, но мой прогноз – обе забьют. Не удивлюсь, если «Атлетик» пройдёт в финал», — приводит слова Генича «РБ Спорт».