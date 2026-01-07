Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Барселона» — «Атлетик»: прогноз Константина Генича на матч Суперкубка Испании

«Барселона» — «Атлетик»: прогноз Константина Генича на матч Суперкубка Испании
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Барселона» — «Атлетик».

Ставка: обе забьют за 1.65.

Суперкубок Испании . 1/2 финала
07 января 2026, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Атлетик Б
Бильбао
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Совсем недавно команды играли в чемпионате. Это был первый матч на «Камп Ноу» после реконструкции, где «Барселона» выиграла 4:0. Но надо признать, что тогда «Атлетик» был на старте своего спада. Сейчас потихоньку возвращаются травмированные лидеры команды, так что это будет совсем другой матч. Я очень сомневаюсь, что «Барселона» легко вскроет басков.

Да, «Барселона» начала гол с победы в дерби над «Эспаньолом», но если бы не Жоан Гарсия, то я не знаю, сколько бы «Барселона» пропустила. По-хорошему, она не должна была этот матч выигрывать, но в итоге дожала в концовке и выиграла 2:0. По игре «Барселона» оставила массу вопросов.

Полагаю, что «Атлетик» забьёт «Барселоне», так как дыр в её обороне предостаточно. Не знаю, кто пройдёт дальше, но мой прогноз – обе забьют. Не удивлюсь, если «Атлетик» пройдёт в финал», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Барселона» — «Атлетик». До первого трофея года рукой подать
«Барселона» — «Атлетик». До первого трофея года рукой подать
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android