Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Сочи» — «Динамо» М: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

«Сочи» — «Динамо» М: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ
Комментарии

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Сочи» – «Динамо» М.

Ставка: ТМ 4.5 за 2.80.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2026, среда. 14:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Очевидно, что на бумаге динамовцы являются фаворитами любого матча с «Сочи». Но в этом сезоне «леопарды» сколько матчей с бело-голубыми провели, столько и выиграли. Команда сначала Крикунова, а теперь уже и Дмитрия Михайлова дважды одолела московское «Динамо» в данном регулярном чемпионате. Сейчас сочинцы идут без поражений на протяжении трёх встреч, причём южный коллектив становится лучше коллективов, который заведомо сильнее «Сочи».

У «Динамо» явный спад: три игры — три поражения. Вячеслав Козлов успешно подхватил знамя Алексея Кудашова, но сейчас команда находится не в лучшей форме. Как это исправить в психологическом плане? Одолеть команду из нижней части турнирной таблицы и прервать неудачную серию из четырёх неудач подряд в противостояниях с «Сочи».

В предстоящем матче прогнозирую плотную игру и малое количество заброшенных шайб. Дело не в матче, который прошёл в понедельник и завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев, но и в важности результата, очевидно, давящего на оба коллектива. «Сочи» мечтает о борьбе за зону плей-офф, до которой уже далековато. «Динамо» пытается удержаться в группе лидеров, далеко не отставая от «Локомотива», «Северстали» и минского «Динамо», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android