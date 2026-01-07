«Сочи» — «Динамо» М: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Сочи» – «Динамо» М.

Ставка: ТМ 4.5 за 2.80.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 января 2026, среда. 14:00 МСК ХК Сочи Сочи Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Очевидно, что на бумаге динамовцы являются фаворитами любого матча с «Сочи». Но в этом сезоне «леопарды» сколько матчей с бело-голубыми провели, столько и выиграли. Команда сначала Крикунова, а теперь уже и Дмитрия Михайлова дважды одолела московское «Динамо» в данном регулярном чемпионате. Сейчас сочинцы идут без поражений на протяжении трёх встреч, причём южный коллектив становится лучше коллективов, который заведомо сильнее «Сочи».

У «Динамо» явный спад: три игры — три поражения. Вячеслав Козлов успешно подхватил знамя Алексея Кудашова, но сейчас команда находится не в лучшей форме. Как это исправить в психологическом плане? Одолеть команду из нижней части турнирной таблицы и прервать неудачную серию из четырёх неудач подряд в противостояниях с «Сочи».

В предстоящем матче прогнозирую плотную игру и малое количество заброшенных шайб. Дело не в матче, который прошёл в понедельник и завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев, но и в важности результата, очевидно, давящего на оба коллектива. «Сочи» мечтает о борьбе за зону плей-офф, до которой уже далековато. «Динамо» пытается удержаться в группе лидеров, далеко не отставая от «Локомотива», «Северстали» и минского «Динамо», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».