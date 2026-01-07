«Сочи» — «Динамо» Москва: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ 7 января

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Сочи» – «Динамо» Москва.

Ставка: ТМ 5 за 2.38.

«В понедельник бело-голубые уже потерпели крайне болезненное поражение от самого южного клуба России. Динамовцы проиграли в Сочи впервые с 2017 года. Впервые в истории проиграли сочинцам всухую. Наконец, их серия поражений от черноморской команды составляет уже четыре подряд, причём три на своем льду.

В повторном матче у гостей мотивация будет как в высоких раундах плей-офф. И игрокам будет стыдно позориться второй раз, и у Козлова спрос с команды будет особый. Динамовцы сыграют в полную силу, а значит, у хозяев шансов практически нет. С учётом того, что бело-голубые хороши в обороне и не очень хороши в атаке, зрители матча вряд ли увидят больше пяти заброшенных шайб. Но на 2:0 или 3:0 москвичи должны наиграть без особых проблем», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».