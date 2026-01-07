«Шанхайские Драконы» — «Амур»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Шанхайские Драконы» — «Амур».
Ставка: победа «Шанхая» в матче за 1.80.
«Честно, это как раз тот самый матч, где больше хочется опереться на ощущение от противоборствующих команд, чем на сухие статистические цифры. «Шанхайские Драконы» весь сезон живут на качелях: хорошие отрезки сменяются провалами, дисциплина подводит, но на домашней площадке эта команда регулярно создаёт много моментов за счёт трафика и набросов. Мы уже видели, как это работает против того же нижнекамского «Нефтехимика», — 3:1 по ходу матча у соперника, но в итоге «Драконы» дожимают и выигрывают матч в овертайме. Потенциал в атакующей линии есть, вопрос только в концентрации на все 60 минут.
«Амур» по сравнению с прошлым сезоном стал намного бодрее, чаще играет смело и старается навязать борьбу по всему льду, но проблемы в своей зоне и в меньшинстве абсолютно никуда не делись. Поражения от «Сибири» и «Адмирала» перед этим матчем только подчёркивают: где-то не хватает хладнокровия в концовках и порядка в оборонительной линии.
Жду довольно равный матч с моментами у ворот обеих команд, но с небольшим перевесом хозяев за счёт домашнего льда, свежести и желания цепляться за плей-офф именно дома. В такой паре я готов просто поверить в «Шанхайских Драконов», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».