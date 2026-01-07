«Шанхайские Драконы» — «Амур»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Шанхайские Драконы» — «Амур».

Ставка: победа «Шанхая» в матче за 1.80.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 января 2026, среда. 14:00 МСК Шанхайские Драконы Шанхай Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Честно, это как раз тот самый матч, где больше хочется опереться на ощущение от противоборствующих команд, чем на сухие статистические цифры. «Шанхайские Драконы» весь сезон живут на качелях: хорошие отрезки сменяются провалами, дисциплина подводит, но на домашней площадке эта команда регулярно создаёт много моментов за счёт трафика и набросов. Мы уже видели, как это работает против того же нижнекамского «Нефтехимика», — 3:1 по ходу матча у соперника, но в итоге «Драконы» дожимают и выигрывают матч в овертайме. Потенциал в атакующей линии есть, вопрос только в концентрации на все 60 минут.

«Амур» по сравнению с прошлым сезоном стал намного бодрее, чаще играет смело и старается навязать борьбу по всему льду, но проблемы в своей зоне и в меньшинстве абсолютно никуда не делись. Поражения от «Сибири» и «Адмирала» перед этим матчем только подчёркивают: где-то не хватает хладнокровия в концовках и порядка в оборонительной линии.

Жду довольно равный матч с моментами у ворот обеих команд, но с небольшим перевесом хозяев за счёт домашнего льда, свежести и желания цепляться за плей-офф именно дома. В такой паре я готов просто поверить в «Шанхайских Драконов», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».