СКА — «Лада»: прогноз Артура Хайруллина на игру регулярного чемпионата КХЛ

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ СКА — «Лада».

Ставка: тотал СКА больше 3.5 за 1.87.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2026, среда. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
1-й период
0 : 1
Лада
Тольятти
0:1 Алтыбармакян (Макаров, Савчук) – 07:47 (5x5)    

«СКА пока не сыграл ни одного матча в 2026 году и опустился на восьмое место в Западной конференции после удачных игр конкурентов. Но у армейцев на несколько проведённых матчей меньше, чем у соперников. И добирать своё СКА должен уже в ближайшем матче с «Ладой» — с большим запасом худшей командой лиги. Да, армейцы могли потерять игровой тонус, но мастерства у команды из Санкт-Петербурга существенно больше.

Тольяттинцы проиграли шесть матчей подряд, в каждом из которых пропускали как минимум три шайбы. «В последнее время приходится подбирать слова, но в душе я негодую от наших результатов, от игр некоторых наших спортсменов, которые позволяли себе отдыхать во время игры. Это вызывает негодование. За наши результаты стыдно, в своей жизни столько ещё не проигрывал ни игроком, ни тренером», — негодовал после матча с «Шанхаем» (2:3) главный тренер «Лады» Павел Десятков. Но особых вариантов усиления игры у «Лады» не наблюдается.

В нынешнем сезоне СКА выиграл оба очных матча у «Лады» с общим счётом 9:1. Не думаю, что и на этот раз у команды Игоря Ларионова возникнут проблемы. Учитывая неудачную игру тольяттинцев в обороне, поставлю, что как минимум четыре шайбы СКА дома забросит», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

