«Барселона» — «Атлетик»: прогноз Александра Вишневского на полуфинал Суперкубка Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч «Барселона» — «Атлетик».

Ставка: «Барселона» не проиграет и ТМ 4.5 за 1.40.

«Напомню, что в прошлом году в Саудовской Аравии в полуфинале эти команды сыграли со счётом 2:0. В этом сезоне в матче чемпионата «Барселона» выиграла 4:0. Еще одна последняя игра между этими командами в концовке прошлого сезона тоже закончилась крупной победой «Барселоны» со счётом 3:0. Таким образом, три матча и 9:0 в пользу «Барселоны» по сумме этих встреч — это впечатляет.

Раньше «Атлетик» куда лучше противостоял «Барселоне», но сейчас у басков неудачный период. Они неважно выглядят и в чемпионате, где идут за пределами первой семёрки. Уже три тура подряд «Атлетик» никого не может победить. В Лиге чемпионов дела у басков идут плохо: они всего лишь 5 очков набрали по итогам 6 туров.

Дам два прогноза. Один более верный, другой с куда большим коэффициентом. Более верный вариант, в котором высокая степень уверенности: «Барселона» не проиграет и ТМ 4.5. Когда это кубковый матч, стоит иметь в виду, что ничья не катастрофа ни для кого, и для «Барселоны» в том числе. Дополнительное время — это лишняя трата сил, а ничья в основное время допустима. «Атлетик» вряд ли забьёт больше одного мяча, а «Барселона» не забьёт больше 3-4. Команда ещё не в лучшем состоянии, что показал матч против «Эспаньола», хоть и выигранный. У «Эспаньола» были шансы открыть счёт, но столько моментов «Атлетик» не создаст. У басков сейчас мало шансов против «Барсы».

Второй прогноз с коэффициентом 2.75 — «Барселона» выиграет всухую. Очень может быть, что «Атлетик» не забьёт вообще ничего. У «Барселоны» последние четыре матча завершились с одинаковым счётом 2:0», — приводит слова Вишневского «РБ Спорт».