«Барселона» — «Атлетик»: прогноз Александра Мостового на игру Суперкубка Испании

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Барселона» — «Атлетик».

Ставка: победа «Барселоны» за 1.56.

«Ну, очевидный фаворит — «Барселона». Однозначно. Не из-за того, что «Барселона» — это имя, а потому что «Атлетик» сейчас выглядит не тем «Атлетиком», который мы видели ещё совсем недавно. Что-то у них и в чемпионате неважно, и в Лиге чемпионов тоже не очень всё идёт. Нет той уверенности и той игры, к которой они нас приучили. Просто по текущему состоянию разница видна.

Думаю, «Барселона» должна забирать своё. По классу и по качеству футболистов они сильнее. Если всё идёт нормально, они такие матчи контролируют и доводят до результата. Поэтому вариант, например, 3:1 выглядит рабочим. «Атлетик» может укусить, может забить со стандарта или на эмоциях, но сине-гранатовые всё равно будут выше. И ещё многое будет зависеть от того, кто первым забьёт. Хотя, как мы всегда говорим, многое зависит от обстоятельств.

Сейчас модно Суперкубки проводить где-то далеко, на нейтральном поле, тогда всё может быть: перелёты, адаптация и атмосфера. Испанцы решили разыграть свой турнир в Саудовской Аравии. Но даже с учётом этого «Барселона» выглядит фаворитом и должна выигрывать без каких-то сенсаций. У «Барсы» больше креатива впереди, и в таких встречах это обычно решает», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».