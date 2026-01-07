«Болонья» — «Аталанта»: прогноз Дмитрия Градиленко на матч Серии А

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Серии А «Болонья» — «Аталанта».

Ставка: 0:0 в первом тайме за 2.90.

«Новогодний фестиваль в итальянском чемпионате по футболу набирает обороты. За первые две недели 2026 года команды проведут по пять матчей! Это серьёзное испытание, и будет важно наличие хорошей скамейки, если выражаться футбольным языком. 18-й тур принёс одну сенсацию, «Юве» не смог обыграть «Лечче» на своём поле, то-то ещё будет. Но матч, который предоставлен мне для составления прогноза, не станет сенсационным. Встречаются соседи по турнирной таблице. «Болонья» принимает на своём поле «Аталанту».

Матч, в котором может быть три результата приблизительно с одинаковой долей вероятности. Поэтому один из вариантов для прогноза — это ничья. Хотя «Аталанта» в последнее время по результатам выглядит убедительнее, но ничейный исход возможен. «Болонья» дома проигрывает редко: 12 домашних матчей сезона-2025/2026 принесли следующие результаты: шесть побед, четыре ничьи, два поражения, пять матчей «на ноль» и в девяти матчах хотя бы раз забивали. «Аталанта» в последних 13 матчах ни разу не сыграла вничью, пора! Напомню, что последний матч между командами в Болонье завершился именно вничью (1:1).

Не привязываясь к результату, предложу прогноз с забитыми голами. Не жду сверхрезультативную игру. С 2021 года команды провели между собой девять матчей, и лишь дважды в игре было забито три мяча. Поэтому один из вариантов — тотал меньше 2.5 в матче. А я выберу точный счёт в первом тайме — 0:0. Думаю, что сценарий последнего матча между клубами в сентябре 2024 года повторится. Но выбор за вами, удачи!» — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».