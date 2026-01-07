Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Манчестер Сити» — «Брайтон»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

«Манчестер Сити» — «Брайтон»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ
Комментарии

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Брайтон».

Ставка: тотал «Манчестер Сити» больше 2.5 за 2.14.

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
07 января 2026, среда. 22:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, «Манчестер Сити» в домашнем матче является однозначным фаворитом. Если смотреть на турнирную таблицу, отрыв от «Арсенала» уже довольно серьёзный, и «Сити» прекрасно понимает: любая потеря очков — и чемпионство уходит ещё дальше, а догнать лондонский «Арсенал» будет крайне тяжело. Поэтому «горожанам» нужна только победа, здесь без вариантов.

«Брайтон» идёт в середине таблицы, расположился на 10-м месте. И понятно, что «Манчестер Сити» просто не имеет права терять очки дома с такой командой. Думаю, «Брайтон» будет играть вторым номером, 100%. «Горожане» станут владеть мячом, контролировать игру и постоянно атаковать. «Брайтон» же сможет рассчитывать только на быстрые контратаки, потому что по-другому играть против «Сити» на выезде просто невозможно.

Потенциал в атаке у «Манчестер Сити», конечно, очень серьёзный. Поэтому не думаю, что они упустят победу в этом матче. И сами футболисты это прекрасно понимают. Более того, мне кажется, победа может получиться достаточно уверенной. Что-то вроде 3:0 или 3:1. Три мяча «Манчестер Сити» в этом матче вполне способен забить», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Манчестер Сити» — «Брайтон». Гвардиола покончит с прошлым
«Манчестер Сити» — «Брайтон». Гвардиола покончит с прошлым
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android