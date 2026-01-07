«Манчестер Сити» — «Брайтон»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Брайтон».

Ставка: тотал «Манчестер Сити» больше 2.5 за 2.14.

«Конечно, «Манчестер Сити» в домашнем матче является однозначным фаворитом. Если смотреть на турнирную таблицу, отрыв от «Арсенала» уже довольно серьёзный, и «Сити» прекрасно понимает: любая потеря очков — и чемпионство уходит ещё дальше, а догнать лондонский «Арсенал» будет крайне тяжело. Поэтому «горожанам» нужна только победа, здесь без вариантов.

«Брайтон» идёт в середине таблицы, расположился на 10-м месте. И понятно, что «Манчестер Сити» просто не имеет права терять очки дома с такой командой. Думаю, «Брайтон» будет играть вторым номером, 100%. «Горожане» станут владеть мячом, контролировать игру и постоянно атаковать. «Брайтон» же сможет рассчитывать только на быстрые контратаки, потому что по-другому играть против «Сити» на выезде просто невозможно.

Потенциал в атаке у «Манчестер Сити», конечно, очень серьёзный. Поэтому не думаю, что они упустят победу в этом матче. И сами футболисты это прекрасно понимают. Более того, мне кажется, победа может получиться достаточно уверенной. Что-то вроде 3:0 или 3:1. Три мяча «Манчестер Сити» в этом матче вполне способен забить», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».