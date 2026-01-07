«Фулхэм» — «Челси»: прогноз Александра Елагина на игру АПЛ

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Фулхэм» — «Челси».

Ставка: ничья за 3.66.

«7 января состоятся восемь матчей 21-го тура АПЛ. Среди них особое внимание вызывает игра в Лондоне, где «Фулхэм» встретится с «Челси» в очередном столичном дерби.

Почему именно этот матч вызывает такой интерес? Ответ мы найдём в турнирной таблице. «Челси», оставшись без главного тренера после увольнения Энцо Марески, идёт на пятом, возможно, лигочемпионском месте, набрав 31 очко, опережая «Манчестер Юнайтед» лишь по лучшей разности мячей. В предыдущем туре, также выступая на выезде, «синие» сумели уйти от поражения в матче с явным фаворитом «Манчестер Сити», сравняв счёт на 90+4-й минуте. Так что дебют временного тренера «Челси» Калума Макфарлейна следует признать успешным.

Однако на тренерском мостике мы увидим 41-летнего англичанина Лиама Росеньора, полтора сезона возглавлявшего французский «Страсбург» — клуб, который является партнёрским для «Челси». Росеньор завершил игровую карьеру в 2018 году, работал ассистентом в «Брайтоне» и «Дерби Каунти». Затем тренировал два сезона «Халл Сити». Его отмечают как перспективного специалиста, одного из лучших английских тренеров. Таким образом, Росеньор стал всего лишь третьим тренером-англичанином в АПЛ после Эдди Хау и Скотта Паркера в нынешнем сезоне.

«Фулхэм» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице, отставая от «Челси» на три очка. Причём сразу три команды набрали по 28 очков: «Брайтон», «Фулхэм» и «Эвертон». Настолько велика плотность в таблице. Поражение или победа может резко отбросить команду вниз или, наоборот, вознести до еврокубков. Во всяком случае, по отношению к «Фулхэму» это утверждение весьма актуально. Тем более он сейчас находится на подъёме, не проигрывая уже четыре матча кряду — две победы и две ничьи.

Чего никак не скажешь о «Челси». Если взять аналогичный игровой отрезок, как у «Фулхэма», «синие» раз проиграли и трижды сыграли вничью. Поэтому в случае победы «дачники» вплотную приблизятся к «Челси» и одновременно к зоне еврокубков. «Фулхэм» достаточно успешно выступает в родных стенах в нынешнем сезоне — в 10 домашних матчах уступили трижды, причём командам, которые на момент игрового дня стояли выше их в турнирной таблице. В последний раз «Фулхэм» выигрывал у «Челси» дома в январе 2023 года (2:1), когда «синих» возглавлял Грэм Поттер, а «дачниками» управлял всё тот же Марку Силва.

Явного фаворита в предстоящей встрече нет. Победа «Фулхэма» или «Челси» не вызовет удивления. Так что можно рискнуть и поставить на ничью», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».