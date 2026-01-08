«Атлетико» — «Реал»: прогноз Константина Генича на полуфинал Суперкубка Испании

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Атлетико» — «Реал».

Ставка: 2-3 гола в матче за 1.94.

«Команды будут выходить на матч, уже зная, с кем они будут играть в финале. А кто выйдет из этой пары – предсказать очень сложно. У «Реала» не так много поражений в чемпионате, и одно из них команде Алонсо нанёс как раз мадридский «Атлетико», выиграв 5:2.

Без Мбаппе «Реалу» будет тяжело. Можно было бы ограничиться вариантом обе забьют, но я не думаю, что будет очень результативная игра. Команды прекрасно понимают, что это борьба за трофей. Для Алонсо чрезвычайно важно зацепиться за трофей в начале года. Мой вариант на эту игру – тотал 2-3 гола», — приводит слова Генича «РБ Спорт».