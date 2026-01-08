Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Атлетико» — «Реал»: прогноз Владислава Радимова на матч 1/2 финала Суперкубка Испании

«Атлетико» — «Реал»: прогноз Владислава Радимова на матч 1/2 финала Суперкубка Испании
Комментарии

Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч «Атлетико» — «Реал».

Ставка: проход «Атлетико» за 2.05.

Суперкубок Испании . 1/2 финала
08 января 2026, четверг. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Атлетико» — это ни капли не «Бетис», который играл открыто. Здесь как раз обороняться люди умеют, и «Реалу будет не так-то просто. Поставлю на проход «Атлетико».

Думаю, Мбаппе не поправится. «Реал» на эйфории, но «Бетис» давал играть, а «матрасники» не дадут. И проблемы в обороне, конечно же, у «сливочных» существуют. Поэтому «Атлетико» пройдет в финал.

И второе — на команды ничего не давит, никаких пропусков матчей быть не может, а играют непримиримые соперники. Поэтому будет красная карточка», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Атлетико» — «Реал». Жди в финале, «Барселона»
«Атлетико» — «Реал». Жди в финале, «Барселона»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android