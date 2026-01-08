«Атлетико» — «Реал»: прогноз Владислава Радимова на матч 1/2 финала Суперкубка Испании

Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч «Атлетико» — «Реал».

Ставка: проход «Атлетико» за 2.05.

«Атлетико» — это ни капли не «Бетис», который играл открыто. Здесь как раз обороняться люди умеют, и «Реалу будет не так-то просто. Поставлю на проход «Атлетико».

Думаю, Мбаппе не поправится. «Реал» на эйфории, но «Бетис» давал играть, а «матрасники» не дадут. И проблемы в обороне, конечно же, у «сливочных» существуют. Поэтому «Атлетико» пройдет в финал.

И второе — на команды ничего не давит, никаких пропусков матчей быть не может, а играют непримиримые соперники. Поэтому будет красная карточка», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».