«Атлетико» — «Реал»: прогноз Владислава Радимова на матч 1/2 финала Суперкубка Испании
Поделиться
Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч «Атлетико» — «Реал».
Ставка: проход «Атлетико» за 2.05.
Суперкубок Испании . 1/2 финала
08 января 2026, четверг. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Атлетико» — это ни капли не «Бетис», который играл открыто. Здесь как раз обороняться люди умеют, и «Реалу будет не так-то просто. Поставлю на проход «Атлетико».
Думаю, Мбаппе не поправится. «Реал» на эйфории, но «Бетис» давал играть, а «матрасники» не дадут. И проблемы в обороне, конечно же, у «сливочных» существуют. Поэтому «Атлетико» пройдет в финал.
И второе — на команды ничего не давит, никаких пропусков матчей быть не может, а играют непримиримые соперники. Поэтому будет красная карточка», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».
Материалы по теме
Комментарии
- 8 января 2026
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 7 января 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 6 января 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 5 января 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00