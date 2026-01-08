Скидки
«Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

«Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ
Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 2.10.

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
08 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Давненько в матче этих двух команд не было такого низкого коэффициента на победу «Арсенала» – всего лишь 1.60. Но надо признать, что цифры вполне заслуженные, так как «Арсенал» сейчас на порядок лучше «Ливерпуля».

Мерсисайдцы хоть и не проигрывают уже восемь матчей, но всё-таки далеки от идеала. Много различных проблем в игре у команды Слота. Даже в выигрышных матчах это хорошо заметно. Особенно сильно ухудшилось позиционное нападение, разнообразие в атаках.

«Арсенал» побеждает в пяти турах подряд, уже на шесть очков оторвался от второго места. Особо больших проблем не имеет по части игры и кадров. Кстати, у «Ливерпуля» не будет Исака, Экитике, Вирц под большим вопросом.

Если сравнивать эти две команды, то по всем параметрам «Арсенал» сейчас лучше. Всё говорит за успешный для «Арсенала» матч. Мне понравились две ставки: победа «Арсенала» с форой (-1) и индивидуальный тотал «Арсенала» больше 2», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».

