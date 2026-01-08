«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Автомобилист».

Ставка: ТМ 5 за 2.02.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 января 2026, четверг. 14:30 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Автомобилист» начал новый год с 1:8 в двух матчах. Пора бы наконец-то выиграть, тем более что соперник для этого подходящий. Во-первых, по мастерству состава «Салават» серьёзно слабее. А с такими оппонентами команда Заварухина обычно играет эффективно и хорошо. Во-вторых, уфимцы достаточно удобны для уральцев – все предыдущие встречи чемпионата остались как раз за «Автомобилистом».

Наконец, подопечные Козлова сами вышли с праздников не в лучшем состоянии. В понедельник выглядели неожиданно тускло в нападении, натужно обыграв «Нефтехимик» только за счёт голов в исполнении защитников. Гости должны победить в столице Башкирии. Но результативного хоккея – с учётом блеклого состояния обеих команд – не ждём. Зрители точно увидят меньше пяти шайб», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».