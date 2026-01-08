Скидки
«Металлург» — «Авангард»: ставка Бориса Миронова на игру КХЛ 8 января

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» – «Авангард».

Ставка: победа «Металлурга» за 2.20.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2026, четверг. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Самые сильные из восточных команд текущего сезона встречаются уже в пятый раз. Три из четырёх предыдущих выиграл «Авангард» — в первую очередь благодаря фактору Серебрякова. Голкипер омичей постоянно выдаёт свои лучшие матчи именно с лидером регулярки, в победных для «ястребов» встречах, не пропуская больше одной шайбы.

Кстати, за счёт надёжного вратаря и оборонительного хоккея сибиряки во вторник обыграли в гостях ещё один топ-клуб – казанский. Так что их тактика на предстоящую встречу, в общем-то, понятна. Вот только ставить на очередной «низовой» матч с победой «Авангарда» я бы не стал. Разин слишком опытный тренер, а линия нападения у него слишком звёздная и вариативная, чтобы не подобрать ключи к неудобному Серебрякову. Думаю, у «Магнитки» наконец-то получится обыграть принципиального соперника с уверенной разницей. И результативно, с тоталом больше 5 шайб. Посмотрите, как много в новом году уже успел забросить «Металлург», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».

