«Сибирь» — «Локомотив»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Новосибирске

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» – «Локомотив».

Ставка: ТМ 4.5 за 2.38.

Фонбет Чемпионат КХЛ 08 января 2026, четверг. 13:30 МСК Сибирь Новосибирская область Локомотив Ярославль

«Сибирь» сейчас уже представляет собой совершенно иную силу, которая может быть опасной даже для самых сильных коллективов КХЛ. Сейчас «Сибирь» может не задумываться о том, что ей предложит соперник, она отталкивается от своих собственных возможностей и способностей. За последние пять игр новосибирцы четырежды победили, лишь раз уступив «Авангарду» в сибирском дерби.

Теперь на очереди матч с ярославским «Локомотивом», который смог вернуть себе лидерство в Западной конференции и постепенно обрастает мускулами и мощью, которая присуща ярославскому коллективу. Команда Боба Хартли едет на выезд в Новосибирск после относительно неудачного вояжа в Магнитогорск. Там «Локомотив» набрал одно очко, проиграв в овертайме за 10 секунд до конца дополнительных пяти минут. Время вернуть должок судьбе и победить клуб, который явно уступает в возможностях Ярославлю.

Прогнозирую, что в этой встрече вала голов не будет, команды не используют в своей игре большое количество элементов атакующего хоккея. Скорее и «Локомотив», и «Сибирь» — больше про сохранение своих ворот и осторожность. Иногда может и прорвать, но вряд ли это случится в данной игре», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».