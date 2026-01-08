«Северсталь» — «Динамо» Мн: прогноз Романа Габдрафикова на встречу КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Динамо» Мн.

Ставка: победа «Динамо» в матче за 1.86.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 января 2026, четверг. 17:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Это матч не только про таблицу, но и про историю. У Вадима Шипачёва сейчас 999 очков в КХЛ, и он может первым в истории лиги добраться до 1000 именно в родном Череповце, с «Северсталью», где начинал карьеру. Параллельно встречаются два клуба из верхней части Запада, которые весь сезон дышат друг другу в спину. В текущем чемпионате команды уже сыграли трижды. Пока сезонное преимущество на стороне команды Андрея Козырева — 2:4, 5:2, 4:2.

В 2026 году «Северсталь» стартовала с победы над «Ладой» (4:2), а затем уступила «Спартаку» (1:2), забросив лишь за 14 секунд до сирены и упустив шанс зацепиться за очки. У минчан начало года тоже не задалось — 4:5 с «Трактором» в Челябинске после долгого камбэка и 2:4 с ЦСКА, где Шипачёв набрал 999-е очко, а потенциальное 1000-е отменили после видеопросмотра. Неудивительно, что Дмитрий Квартальнов после матча говорил о судействе максимально жёстко.

Чего я жду от встречи? Жду очень злое и заряженное «Динамо». Две подряд неудачи, спорные эпизоды с арбитрами и личный сюжет Шипачёва, который в одном шаге от исторического рубежа в родном городе — всё это даёт мощный эмоциональный фон. «Северсталь» дома вполне способна наказать за лишние эмоции и ошибки, но по сумме факторов всё-таки немного склоняюсь к гостям. Отмечу, если в линии будет отдельная ставка на набранное очко Вадима Шипачёва, её можно рассмотреть небольшой суммой — вероятность того, что он возьмёт своё юбилейное очко, очень высока», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».