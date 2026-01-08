Скидки
«Атлетико» — «Реал»: прогноз Александра Мостового на полуфинальный матч Суперкубка Испании

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Примеры «Атлетико» — «Реал».

Ставка: ничья за 3.56.

Суперкубок Испании . 1/2 финала
08 января 2026, четверг. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
«Наверное, самое интересный полуфинал — это, конечно, «Атлетико» против мадридского «Реала». Здесь, конечно, супервывеска, реально топ. «Реал» сейчас без Мбаппе удивил всех по-настоящему. Не особо известный паренёк забил четыре в чемпионате, команда вообще разложила по кусочкам «Бетис», без шансов. Поэтому здесь даже сложно что-то предположить заранее, потому что видно, что у «Реала» и без Мбаппе есть ресурсы, качество и исполнители.

Но «Атлетико» — это всегда «Атлетико». Эта команда всегда играет по-своему, навязывает борьбу и очень неудобная. Вроде и играет неплохо, и по сезону всё идёт хорошо, но чего им всё время не хватает — это титулов. Я имею в виду за все эти годы, пока командой руководит Симеоне. Сколько раз эта команда обжигалась, сколько раз обжигался и сам Симеоне — это всё никуда не девается и остаётся в голове.

Поэтому даже полуфинал Суперкубка с «Реалом» — это огромная вывеска. Это матч, где будет много эмоций, борьбы и нервов. Я думаю, что здесь вполне может быть ничейный результат. Где-то – 1:1, а дальше уже серия пенальти. Потому что в таких встречах никто не хочет рисковать лишний раз и всё решают детали. Скорее всего, именно так всё и сложится», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

