Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Атлетико» — «Реал»: прогноз Романа Гутцайта на матч Суперкубка Испании в Джидде

«Атлетико» — «Реал»: прогноз Романа Гутцайта на матч Суперкубка Испании в Джидде
Комментарии

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч «Атлетико» — «Реал».

Ставка: тотал «Реала» больше 1.5 за 2.03.

Суперкубок Испании . 1/2 финала
08 января 2026, четверг. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Когда эти команды встречались в первом круге чемпионата Испании, «Атлетико» для многих сенсационно победил «Реал». Причём победил крупно, разумеется, такой результат хорошо запоминается и болельщикам, и футболистам. Поэтому для «Реала», помимо ориентира на новый трофей, этот матч имеет и дополнительную мотивацию — взять реванш и сделать это уверенно, доказав, кто на данный момент является главной командой Мадрида.

Мне очень понравился «Реал» в первом матче 2026 года. Команда Хаби Алонсо принимала на «Сантьяго Бернабеу» «Бетис» и победила со счётом 5:1. Это была игра, в которой мадридцы доминировали от начала и до самого конца. Отлично проявил себя Гонсало [Гарсия Торрес]. Высока вероятность, что он выйдет в стартовом составе и в мадридском дерби, поскольку Килиан Мбаппе по-прежнему травмирован. При этом, если раньше в матчах без Мбаппе у «Реала» часто возникали серьёзные проблемы с созданием моментов, как, например, во встрече с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, в игре с «Бетисом» таких трудностей не было. Думаю, нечто подобное мы увидим и в матче с «Атлетико».

Сами «матрасники» начали новый год с ничьей на выезде в Сан-Себастьяне с «Реалом Сосьедад» — команды второй десятки чемпионата Испании на данный момент. Такой результат для «Атлетико» скорее можно считать неудачным, тем более по ударам и созданным моментам «Реал Сосьедад» соперника переиграл.

Безусловно, «Атлетико» традиционно будет упираться, начнёт встречу энергично, но исполнители «Реала» и форма, которую команда показала в начале года, впечатляют заметно больше. Поэтому рискну предположить, что в этой встрече «Реал» забьёт минимум два мяча. В последних четырёх матчах в разных турнирах мадридцы стабильно отличались как минимум дважды. Думаю, будет и пятый», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Атлетико» — «Реал». Жди в финале, «Барселона»
«Атлетико» — «Реал». Жди в финале, «Барселона»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android