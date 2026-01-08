«Атлетико» — «Реал»: прогноз Романа Гутцайта на матч Суперкубка Испании в Джидде

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч «Атлетико» — «Реал».

Ставка: тотал «Реала» больше 1.5 за 2.03.

«Когда эти команды встречались в первом круге чемпионата Испании, «Атлетико» для многих сенсационно победил «Реал». Причём победил крупно, разумеется, такой результат хорошо запоминается и болельщикам, и футболистам. Поэтому для «Реала», помимо ориентира на новый трофей, этот матч имеет и дополнительную мотивацию — взять реванш и сделать это уверенно, доказав, кто на данный момент является главной командой Мадрида.

Мне очень понравился «Реал» в первом матче 2026 года. Команда Хаби Алонсо принимала на «Сантьяго Бернабеу» «Бетис» и победила со счётом 5:1. Это была игра, в которой мадридцы доминировали от начала и до самого конца. Отлично проявил себя Гонсало [Гарсия Торрес]. Высока вероятность, что он выйдет в стартовом составе и в мадридском дерби, поскольку Килиан Мбаппе по-прежнему травмирован. При этом, если раньше в матчах без Мбаппе у «Реала» часто возникали серьёзные проблемы с созданием моментов, как, например, во встрече с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, в игре с «Бетисом» таких трудностей не было. Думаю, нечто подобное мы увидим и в матче с «Атлетико».

Сами «матрасники» начали новый год с ничьей на выезде в Сан-Себастьяне с «Реалом Сосьедад» — команды второй десятки чемпионата Испании на данный момент. Такой результат для «Атлетико» скорее можно считать неудачным, тем более по ударам и созданным моментам «Реал Сосьедад» соперника переиграл.

Безусловно, «Атлетико» традиционно будет упираться, начнёт встречу энергично, но исполнители «Реала» и форма, которую команда показала в начале года, впечатляют заметно больше. Поэтому рискну предположить, что в этой встрече «Реал» забьёт минимум два мяча. В последних четырёх матчах в разных турнирах мадридцы стабильно отличались как минимум дважды. Думаю, будет и пятый», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».