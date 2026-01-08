«Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз Романа Павлюченко на игру АПЛ 8 января

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.63.

«Это, конечно, хорошая игра. Обе команды из первой четвёрки, но если смотреть по текущему состоянию, «Арсенал» уверенно идёт к чемпионству, с хорошим запасом по очкам и чувствует себя очень стабильно. Это команда, которая и дома, и на выезде играет уверенно, много забивает и при этом мало пропускает.

Что касается «Ливерпуля», в этом сезоне они выглядят нестабильно. Один матч могут провести хорошо, следующий — провалить. Плюс есть большая проблема с выездными играми: на чужом поле «Ливерпуль» играет заметно хуже. И ехать на выезд к лидеру чемпионата в такой форме — это, конечно, серьёзное испытание. Честно говоря, не очень верю, что «Ливерпуль» сможет здесь зацепить очки.

Плюс есть фактор турнирной таблицы. «Арсеналу» нельзя терять очки, потому что в случае побед «Сити» начнётся давление и на тренерский штаб, и на футболистов. Поэтому лондонцы прекрасно понимают, что победа в этом матче позволит сохранить комфортный отрыв. Да, будет тяжело, потому что «Ливерпуль» — серьёзный соперник, матч за шесть очков. Но, на мой взгляд, «канониры» воспользуются нестабильностью соперника. Думаю, будет результативная игра — 3:2 или 4:3. «Арсенал» является фаворитом и, скорее всего, победит», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».