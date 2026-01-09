Скидки
«Трактор» — «Амур»: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» – «Амур».

Ставка: ТБ 5 за 1.65.

09 января 2026, пятница. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Амур
Хабаровск
«Упорная борьба за место в плей-офф плюс перестройка командной игры «по Корешкову» пока дают максимально возможный результат. Настрой в новом году у «Трактора» каждый раз кубковый, с каждым матчем важные игровые компоненты улучшаются один за другим. Челябинцы приятно удивили своих болельщиков боевыми победами над топ-соперниками в лице минского «Динамо» и «Автомобилиста». Значит, и главных фаворитов Кубка Гагарина — 2026 должны обыгрывать.

А если без шуток, то «Амур», перед которым совсем недавно действительно на словах ставились чемпионские задачи, сейчас не выглядит фаворитом даже в борьбе за предпоследнее место на Востоке. Хабаровчане ушли в глубокий спад, по делу проиграв таким несложным оппонентам, как «Адмирал» и «Шанхай». Лидеры команды не выкладываются на полную, вратарь Дорожко показал, что может не только вытаскивать матчи, но и проваливать их. Особой интриги не вижу. Разыгравшиеся лидеры «Трактора» забьют столько, сколько захотят. Крупная победа хозяев с тоталом больше пяти шайб», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».

