«Сочи» — «Лада»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ 9 января

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Сочи» — «Лада».

Ставка: победа «Лады» за 2.82.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 января 2026, пятница. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Лада
Тольятти
«Игровой день 9 января не самый насыщенный, и у меня не самая громкая вывеска. Это как раз тот случай, когда не хочется притягивать за уши несуществующие сюжеты, а хочется просто трезво оценить пары. «Сочи» весь сезон живёт на качелях: отдельные яркие матчи, иногда даже серии отличных игр с топ-клубами, однако слишком много провалов по ходу матчей и целых отрезков. Не хватает жирка, глубины состава и мастерства. Да ещё и травмы вратарей всегда не вовремя.

«Лада» тоже далека от идеала, но у тольяттинцев хотя бы просматриваются рабочая структура и понятное стремление цепляться за очки в каждом матче. Они более цельные, нежели ребята с юга России. Очные игры в этом сезоне только подчёркивают их плотное соперничество: уже четыре встречи, по две победы у каждой команды, и часто всё решалось разницей в одну-две шайбы. При этом «Лада» уже умеет выигрывать на юге (5:3 в ноябре) и знает, как наказывать «Сочи» за ошибки в своей зоне.

Жду не самого зрелищного, но очень упёртого хоккея. «Сочи» дома будет стараться играть первым номером, однако именно в таких встречах у хозяев часто лезут вперёд лишние риски. Плюс два матча с московским «Динамо» отняли силы. «Лада» способна выжидать, ловить моменты и сама нагнетать. Плюс есть шансы через спецбригады. В такой картине я готов рискнуть и довериться гостям», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».

