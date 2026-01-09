Скидки
«Трактор» — «Амур»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Челябинске

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» – «Амур».

Ставка: победа «Трактора» и ТМ 6.5 за 2.45.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 января 2026, пятница. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Амур
Хабаровск
«Борьба за выход в плей-офф в Восточной конференции – в самом разгаре. «Трактор», кажется, оторвался от преследователей в этой битве, но не очень далеко: челябинцы в пяти очках от девятого места. Зато коллектив Евгения Корешкова добротно стартовал в 2026 году: две победы в двух матчах с тяжёлыми соперниками. Однако встреча с хабаровским «Амуром» может стать совершенно другой историей, ведь в Челябинск едет команда, которая давно не испытывала радость от успеха на льду.

«Амур» после Нового года уехал в турне: сначала – соседний Владивосток, затем – «шанхайский» Петербург и на обратном пути домой – Челябинск. Команда Александра Андреевского три встречи подряд не может выиграть, в 2026-м ещё и вовсе не набирала очков, однако при этом все равно сохраняет место в зоне игр на вылет. Сейчас создаётся впечатление, что уфимский «Салават Юлаев» окончательно решил все свои проблемы и спокойно попадёт в плей-офф. Соответственно, «Амур» и его соперники снизу в турнирной таблице, скорее всего, оспаривают лишь одно вакантное место, а не два, как это было раньше.

В этой встрече очевидным фаворитом выглядит «Трактор». Он, возможно, смог найти свои нити хоккея в этом регулярном чемпионате. Не вижу преград для коллектива Корешкова не победить в этом противостоянии. При этом не жду и голевого сумасшествия, которое мы лицезрели в прошлом челябинском рандеву команд», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

