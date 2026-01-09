ЦСКА — «Шанхайские Драконы»: прогноз Дарьи Мироновой на встречу КХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Шанхайские Драконы».

Ставка: победа ЦСКА за 1.56.

«Армейцы потихонечку пробивают себе дорогу вверх на Западе. Команда находится на шестом месте с 50 очками и отстаёт от первого «Локомотива» на девять очков. Два матча в 2026 году выбили разные сценарии. Сначала ЦСКА проиграл дома 1:2 по буллитам «Локомотиву», что можно назвать хорошим результатом. А потом одолел 4:2 крепких минчан. Несмотря на то что команда тяжело вошла в игру, не сумев реализовать три большинства в первом отрезке и пропустив две шайбы в меньшинстве во втором, хозяева справлялись с натиском при игре «5 на 5» и контролем на точке. В целом ЦСКА не пропускал больше двух шайб пять игр кряду. Это ещё одно важное улучшение.

Шанхайцы — девятые и отстают от восьмого «Спартака» на шесть очков. Это будет их первый выезд в новом году. После праздников без болеющего Галлана команда одержала две домашние победы — 2:0 с «Амуром» и 3:2 с «Ладой», а также провалилась 3:7 во встрече с «Металлургом». В конце прошлого года шанхайцы потерпели четыре гостевых поражения. Соперники пересекались на Кубке мэра Москвы во время предсезонки (ЦСКА победил 4:2), но не в регулярке.

Если сравнить ситуацию обоих на старте сезона и сейчас, то армейцы выглядят предпочтительнее. Однако не все. Откровенно говоря, Зернов (5+12), Гурьянов (12+6) и Гарднер (1+8) не показывают игру, которую должны при возлагаемых ожиданиях и контрактах. Так что в составе есть кому и куда прибавлять. ЦСКА есть за что бороться», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».