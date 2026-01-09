«Айнтрахт» — «Боруссия» Д: прогноз Дмитрия Градиленко на матч Бундеслиги

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч «Айнтрахт» — «Боруссия» Д.

Ставка: гол с 1-й по 26-ю минуту за 1.90.

«Чемпионат Германии по футболу после небольшой паузы стартует 9 января матчем «Айнтрахт» — «Боруссия» (Дортмунд). Сразу же хочу напомнить, что зимнее трансферное окно открыто. И команды уже работают в этом направлении. «Боруссия» отпустила за деньги Паскаля Гросса в «Брайтон», который провёл за полтора сезона около 40 игр, и молодого атакующего полузащитника Коула Кэмпбелла в «Хоффенхайм» (за игровой практикой) в аренду. И это совершенно не потеря, трансферов на вход пока не было.

А у «Айнтрахта» трансферов на вход аж пять. В основном в линию атаки. Хотя игроков в оборону было бы неплохо приобрести. В чемпионате Германии пропущено 30 мячей в 15 играх и в 6 играх ЛЧ — 16! Это один из худших показателей в обоих турнирах. Поэтому первый вариант для прогноза на рассмотрение — обе забьют и тотал больше 2.5. В 11 домашних матчах хозяева не забили лишь дважды: в чемпионате «Баварии» 0:3 и в ЛЧ «Аталанте» 0:3.

А гости провели в разных турнирах 13 матчей на выезде и в каждом забивали минимум один. Уверен, что мы увидим минимум три забитых мяча. И хотя оборона у «Боруссии» — лучшая в лиге после «Баварии» (пропущено всего 12), хозяева забьют. А мой вариант — это гол с 1-й по 26-ю минуту. Уверен, будет весело с первых минут. Но выбор за вами, удачи!» — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».