Эксперты назвали фаворита Кубка Африки перед стартом 1/4 финала

На Кубке Африки дело идёт к развязке, впереди четвертьфиналы. Любопытно, что до этой стадии добрались практически все фавориты. Небольшой сенсацией можно назвать разве что вылет сборной Туниса. Букмекеры принимают ставки на победителя турнира.

Главным претендентом на трофей считают хозяев — сборную Марокко. Поставить на эту команду можно с коэффициентом 2.75. В четвертьфинале марокканцы сыграют с Камеруном (17.00).

На сборную Сенегала можно поставить за 4.00. Эта команда в четвертьфинале встретится с Мали (30.00).

Шансы сборной Нигерии оценили в 6.00, Виктор Осимхен и компания сразятся с Алжиром (9.50), который лишь в самом конце овертайма дожал команду ДР Конго.

На действующих чемпионов из Кот-д'Ивуара можно сделать ставку за 10.00. Им предстоит сыграть с командой Египта (9.50), которую ведёт за собой Мохамед Салах.

Четвертьфиналы Кубка Африки пройдут 9-10 января.

