ЦСКА — «Шанхайские Драконы»: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

9 января в Москве местный ЦСКА примет «Шанхайских Драконов». Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 1.74, в то время как победа «Шанхайских Драконов» оценивается в 4.20. Ничья и овертайм идут за 4.60.

Вместе с тем аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 2.03, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.85. Гол на первой минуте идёт за 11.0.

2025 год соперники завершили по-разному. ЦСКА постепенно начал выбираться из кризиса, улучшив результаты. На паузу красно-синие ушли на серии из трёх побед, а всего в 12 заключительных матчах 2025 года лишь однажды уступили в основное время.

А вот «Шанхайские Драконы» разочаровывают. Чуда не произошло: комплектовались на коленке в последний момент, фактически вошли в регулярный чемпионат без предсезонной подготовки. Неудивительно, что после бодрого старта посыпались. В 12 заключительных встречах прошлого года выиграли лишь дважды.