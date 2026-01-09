Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

ЦСКА — «Шанхайские Драконы»: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

ЦСКА — «Шанхайские Драконы»: ставки и коэффициенты на матч КХЛ
Комментарии

9 января в Москве местный ЦСКА примет «Шанхайских Драконов». Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 января 2026, пятница. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Шанхайские Драконы
Шанхай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 1.74, в то время как победа «Шанхайских Драконов» оценивается в 4.20. Ничья и овертайм идут за 4.60.

Вместе с тем аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 2.03, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.85. Гол на первой минуте идёт за 11.0.

2025 год соперники завершили по-разному. ЦСКА постепенно начал выбираться из кризиса, улучшив результаты. На паузу красно-синие ушли на серии из трёх побед, а всего в 12 заключительных матчах 2025 года лишь однажды уступили в основное время.

А вот «Шанхайские Драконы» разочаровывают. Чуда не произошло: комплектовались на коленке в последний момент, фактически вошли в регулярный чемпионат без предсезонной подготовки. Неудивительно, что после бодрого старта посыпались. В 12 заключительных встречах прошлого года выиграли лишь дважды.

Материалы по теме
ЦСКА — «Шанхайские Драконы». Прогноз: название новое, результат — тот же
ЦСКА — «Шанхайские Драконы». Прогноз: название новое, результат — тот же
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android