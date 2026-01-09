Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Айнтрахт» — «Боруссия» Д: прогнозы и ставки на игру Бундеслиги 9 января

«Айнтрахт» — «Боруссия» Д: прогнозы и ставки на игру Бундеслиги 9 января
Комментарии

9 января в матче 16-го тура немецкой Бундеслиги встретятся «Айнтрахт» и «Боруссия». Игра пройдёт на стадионе «Франкфурт Арена» во Франкфурте. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Германия — Бундеслига . 16-й тур
09 января 2026, пятница. 22:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Боруссии» предлагается с коэффициентом 2.17, что равно приблизительно 46% вероятности. Победа «Айнтрахта» оценивается коэффициентом 3.35 (29%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.90 (25%).

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.63. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53.

Соперники рассчитывают на попадание в еврокубки, хотя ставить между ними знак равенства нельзя. Дортмундцы, конечно, не готовы бороться с нынешней «Баварией». Зато всех остальных опережают: 32 очка за 15 туров, чистое второе место в турнирной таблице.

«Айнтрахт» же о Лиге чемпионов скорее мечтает. Куда более реальный расклад — еврокубки попроще. Клуб из Франкфурта входит в большую семёрку, создавшую задел от всех остальных. Но находится как раз на седьмом месте с 25 очками. Даже до третьего места всего четыре очка, так что вся борьба впереди.

Материалы по теме
«Айнтрахт» — «Боруссия». Чемпионат Германии выходит из спячки
«Айнтрахт» — «Боруссия». Чемпионат Германии выходит из спячки
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android