«Айнтрахт» — «Боруссия» Д: прогнозы и ставки на игру Бундеслиги 9 января

9 января в матче 16-го тура немецкой Бундеслиги встретятся «Айнтрахт» и «Боруссия». Игра пройдёт на стадионе «Франкфурт Арена» во Франкфурте. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Боруссии» предлагается с коэффициентом 2.17, что равно приблизительно 46% вероятности. Победа «Айнтрахта» оценивается коэффициентом 3.35 (29%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.90 (25%).

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.63. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53.

Соперники рассчитывают на попадание в еврокубки, хотя ставить между ними знак равенства нельзя. Дортмундцы, конечно, не готовы бороться с нынешней «Баварией». Зато всех остальных опережают: 32 очка за 15 туров, чистое второе место в турнирной таблице.

«Айнтрахт» же о Лиге чемпионов скорее мечтает. Куда более реальный расклад — еврокубки попроще. Клуб из Франкфурта входит в большую семёрку, создавшую задел от всех остальных. Но находится как раз на седьмом месте с 25 очками. Даже до третьего места всего четыре очка, так что вся борьба впереди.