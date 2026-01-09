«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: ставки и коэффициенты на матч Ла Лиги

9 января в матче 19-го тура испанской Примеры встретятся «Хетафе» и «Реал Сосьедад». Игра пройдёт на стадионе «Колисеум» в Хетафе. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Реала Сосьедад» предлагается с коэффициентом 2.83, что равно приблизительно 34% вероятности. Победа «Хетафе» оценивается коэффициентом 3.05 (32%). Ничейный исход можно найти в линии за 2.90 (33%).

При этом аналитики уверены в низкой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 3.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.55.

Обе команды ужасно закрыли 2025 год. «Хетафе» потерпел пять поражений в шести турах, а на паузу ушёл после трёх поражений подряд с общим счётом 0:7. Среди соперников оказался не только поразительный «Вильярреал», но и «Эспаньол» с «Бетисом».

У «Реала Сосьедад» были одно очко за четыре тура и смена тренера. Здесь сетовать на уровень оппозиции вообще невозможно. Всё тот же «Вильярреал», а остальные соперники гораздо проще: «Алавес», «Жирона» и «Леванте».